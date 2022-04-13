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«Спартак» интересуется защитником «Нижнего Новгорода» Юлдошевым

Дата публикации: 13-04-2022

«СЭ» информирует, что «Спартак» проявляет интерес к защитнику «Нижнего Новгорода». Речь идет об Иброгимхалиле Юлдошеве.

«Красно-белые» обратили внимание на узбекского футболиста примерно 2 месяца назад. Интерес к нему усилился после того, как Иброгимхалил отличился в поединке со «Спартаком» в 22-м туре РПЛ, принеся своей команде ничью (1:1).

Столичный клуб видит в Юлдошеве сменщика Айртона, вернувшегося в Бразилию в марте этого года.

Фулбек выступает за «Нижний Новгород» с августа 2021 года. В сезоне 2021/22 в его активе 17 игр в РПЛ (1 забитый мяч, 2 результативных паса). Договор Юлдошева с «Нижним Новгородом» действует до конца июня 2023 года.

Рыночная стоимость 21-летнего футболиста составляет 0,8 млн евро.

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