«Спартак» интересуется защитником «Нижнего Новгорода» Юлдошевым

Дата публикации: 13-04-2022

«СЭ» информирует, что «Спартак» проявляет интерес к защитнику «Нижнего Новгорода». Речь идет об Иброгимхалиле Юлдошеве.



«Красно-белые» обратили внимание на узбекского футболиста примерно 2 месяца назад. Интерес к нему усилился после того, как Иброгимхалил отличился в поединке со «Спартаком» в 22-м туре РПЛ, принеся своей команде ничью (1:1).



Столичный клуб видит в Юлдошеве сменщика Айртона, вернувшегося в Бразилию в марте этого года.



Фулбек выступает за «Нижний Новгород» с августа 2021 года. В сезоне 2021/22 в его активе 17 игр в РПЛ (1 забитый мяч, 2 результативных паса). Договор Юлдошева с «Нижним Новгородом» действует до конца июня 2023 года.



Рыночная стоимость 21-летнего футболиста составляет 0,8 млн евро.