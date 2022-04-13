Пабло Мари заявил о желании остаться в «Удинезе» на постоянной основе

Дата публикации: 13-04-2022

В минувшее зимнее трансферное окно лондонский «Арсенал» отправил своего центрального защитника Пабло Мари в аренду в «Удинезе», поскольку тот проиграл конкуренцию и не получал достаточного количества игрового времени.



28-летний испанец признался, что хотел бы остаться в чемпионате Италии и продолжить свои выступления в «Удинезе» после завершения арендного соглашения.



«Я был бы не прочь остаться в Серии А в следующем сезоне. Я невероятно счастлив здесь, в «Удинезе». У меня есть действующий трудовой договор с «Арсеналом» до 2024 года, но думаю, что этот вопрос вполне решаем», - цитирует слова Мари журналист Фабрицио Романо со ссылкой на «La Gazzetta dello Sport».



В этом сезоне Пабло Мари провел 8 матчей, в которых заработал одно удаление. За «Арсенал» футболист сыграл в первой половине кампании всего три поединка (два – в АПЛ и один – в Кубке английской лиги).