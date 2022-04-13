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«Наполи» согласовал контракт с Кварацхелией

Дата публикации: 13-04-2022

Вингер сборной Гузии Хвича Кварацхелия успешно прошел медицинское обследование в одной из клиник Италии и с 1 июля 2022 года начнет выступления в Серии А. Об этом отрапортовало издание «Sport Mediaset».

Также известно, что 21-летний футболист подпишет соглашение сроком на 5 лет с ежегодной зарплатой 1,5 миллиона евро.

Ранее игрок воспользовался разрешением ФИФА и приостановил сотрудничество с «Рубином». Покинув Россию, он присоединился к «Динамо» (Батуми), в котором будет находиться на условиях аренды до 30 июня 2022 года, после чего получит статус свободного агента.

Напомним, казанский клуб подписал Кварацхелию свободным агентом в 2019 году. С тех пор он был задействован тренерским штабом в 73 поединках (9 голов и 18 результативных передач).

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