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СМИ: «МЮ» может объявить имя нового тренера 17 апреля

Дата публикации: 15-04-2022

В воскресенье, 17 апреля, пройдет финальная встреча Кубка Нидерландов, в котором сойдутся ПСВ и «Аякс». После матча тренер амстердамцев Эрик тен Хаг официально анонсирует предстоящее расставание с клубом.

Как только это произойдет, «Манчестер Юнайтед» собирается официально объявить о завершении сотрудничества с Ральфом Рангником после этого сезона, а также о том, что на смену немцу придет тен Хаг. Информация об этом появилась на страницах британского таблоида «BBC».

Ранее сообщалось о достигнутой договоренности между тен Хагом и «МЮ» о контракте по схеме «3+1». Ожидается, что в штаб 52-летнего специалиста войдут Стив Макларен и Митчелл ван дер Гаг.

В 31 матче чемпионата Англии «Красные дьяволы» набрали 31 очко (7 место).

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