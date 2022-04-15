СМИ: «МЮ» может объявить имя нового тренера 17 апреля

Дата публикации: 15-04-2022

В воскресенье, 17 апреля, пройдет финальная встреча Кубка Нидерландов, в котором сойдутся ПСВ и «Аякс». После матча тренер амстердамцев Эрик тен Хаг официально анонсирует предстоящее расставание с клубом.



Как только это произойдет, «Манчестер Юнайтед» собирается официально объявить о завершении сотрудничества с Ральфом Рангником после этого сезона, а также о том, что на смену немцу придет тен Хаг. Информация об этом появилась на страницах британского таблоида «BBC».



Ранее сообщалось о достигнутой договоренности между тен Хагом и «МЮ» о контракте по схеме «3+1». Ожидается, что в штаб 52-летнего специалиста войдут Стив Макларен и Митчелл ван дер Гаг.



В 31 матче чемпионата Англии «Красные дьяволы» набрали 31 очко (7 место).