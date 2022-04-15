Скамакка продлил контракт с «Сассуоло»

Дата публикации: 15-04-2022

Форвард не захотел менять клубную прописку.



Джанлука Скамакка подписал новый контракт с «Сассуоло» до 30 июня 2026, о чем сообщил официальный сайт «нероверди». В Италии считают, что уже сейчас 23-летний игрок, на которого претендовали оба миланских гранда – «Милан» и «Интер», должен заменить Чиро Иммобиле в национальной сборной.



Отмечается, что несмотря на продление соглашения с «Сассуолло», «Интер» продолжает рассматривать возможность приобрести нападающего в будущем.



В сезоне-2021/22 Скамакка сыграл 30 матчей в Серии А и забил 13 мячей. Известный ресурс Transfermarkt.de оценивает Джанлуку в 30 000 000 евро.