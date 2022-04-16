Матич объявил о том, что покинет «Манчестер Юнайтед»

Дата публикации: 16-04-2022

Опорный полузащитник «МЮ» Неманья Матич рассказал, что покинет команду в конце этого сезона.



«Хорошенько взвесив все за и против я решил, что этот сезон точно будет для меня последним в качестве игрока «Манчестер Юнайтед». Я уже поставил в известность руководство, менеджера и партнеров по команде о своем решении».



Горжусь тем, что однажды мне довелось стать частью такого великого клуба. Огромное спасибо всем нашим болельщикам за их поддержку. В оставшихся встречах я продолжу делать все, чтобы помочь парням финишировать как можно выше», - написал серб в своем Instagram-аккаунте.



О переходе Матича в «Ман Юнайтед» стало известно летом 2017 года. С тех пор он был задействован в 183 матчах (4 гола / 9 ассистов).