«Арсенал» включился в гонку за Гриличем

Дата публикации: 16-04-2022

«Арсенал» рассматривает возможные варианты усиления состава в ближайшее летнее трансферное окно.



«Канониры» хотят подписать опорного полузащитника «Хоффенхайма» Флориана Гриллича, о чем передает издание «The Telegraph».



Уже этой зимой с 26-летним австрийским исполнителем могли вести переговоры другие клубы, поскольку его соглашение с «сине-белыми» рассчитано до лета 2022 года.



Отмечается, что сам Флориан сообщил руководству команды из Зинсхайма о намерении стать свободным агентом. Как известно, хавбеком также интересуются «Эвертон», «Лидс Юнайтед», «Наполи» и «Рома».



Рыночная стоимость Гриллича – 16 млн евро.