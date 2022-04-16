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Педри выбыл до конца сезона из-за травмы

Дата публикации: 16-04-2022

Команда Хави потеряла одного из ведущих игроков.

Полузащитник «Барселоны» Педри не сможет помочь своей команде в оставшихся матчах текущей кампании. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

19-летний опорник получил повреждение в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы против Айнтрахта (2:3). В результате медицинского обследования у футболиста был обнаружен разрыв левой двуглавой мышцы бедра. На восстановление может потребоваться около 6-8 недель.

Стоит отметить, что Педри пропустил первую половину сезона из-за травмы подколенного сухожилия, после чего вернулся только в январе этого года.

Педри перешел в «Барсу» из «Лас-Пальмаса» в 2019 году. Его трансфер обошелся «сине-гранатовым» в 17,5 млн евро. Сегодня его ориентировочная стоимость составляет 80 миллионов евро (по версии «Transfermarkt»).

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