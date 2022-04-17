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Два клуба Ла Лиги интересуются Брэйтуэйтом

Дата публикации: 17-04-2022

Датский форвард «сине-гранатовых» может провести следующий сезон в аренде.

У Мартина Брэйтуэйт нет будущего в «Барселоне», но он может остаться в Испании. Такая информация появилась на страницах Sport.es.

Несмотря на то, что Хави очень доволен профессиональным отношением к делу датчанина, каталонцы намерены отдать его в аренду на сезон-2022/23, а затем продать за год до окончания контракта.

Уже два клуба Примеры выразили заинтересованность в услугах 30-летнего футболиста – «Сельта» и «Валенсия».

Брейтуэйт провел 56 матчей в составе национальной сборной Дании (10 голов). На клубном уровне помимо «Барселоны» играл за «Эсбьерг» (97 матчей во всех турнирах, 19 мячей), «Тулузу» (149, 40), «Миддлсбро» (40, 9), «Бордо» (14, 4) и «Леганес» (48, 13).

Портал «Transfermarkt» оценивает стоимость Мартина в € 7,5 млн.

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