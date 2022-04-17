«Бавария» установила ценник на Забитцера

Дата публикации: 17-04-2022

«Sport1» пишет, что ближайшим летом «Бавария» может продать Марселя Забитцера. Мюнхенцы готовы попрощаться с австрийцем и уже выставили на него ценник. За 28-летнего хавбека клуб намерен получить 25 млн евро.



Ранее ряд источников сообщали, что взаимоотношения между Забитцером и Юлианом Нагельсманом, возглавляющим «Баварию», далеки от идеальных. В связи с этим футболист может уйти из команды.



До августа 2020 года Забитцер выступал за «РБ Лейпциг», после чего стал игроком мюнхенского клуба. «Бавария» заплатила за австрийца 15 млн евро. В сезоне 2021/2022 хавбек выходил на поле в 28 играх и отметился 1 забитым мячом. Его соглашение с «Баварией» действует до июня 2025 года.