«Интер» готов предложить Д'Амброзио новый контракт

Дата публикации: 17-04-2022

Правый защитник «Интера» Данило Д'Амброзио может связать будущее со своим нынешним клубом. Об этом сообщает журналист Николо Скира.



Контракт 33-летнего итальянца с «нерадзурри» истекает в конце текущего сезона, однако, по информации источника, руководство миланского клуба намеревается предложить футболисту новое соглашение.



Так, «Интер» заинтересован в том, чтобы сохранить Д'Амброзио в команде до лета 2023 года.



Д'Амброзио оказался на «Джузеппе Меацца» в далеком 2014-м году. За его трансфер из «Торино» миланцы выложили 3,79 млн евро. В этом сезоне итальянский фулбек провел на клубном уровне 21 матч во всех турнирах. В них он забил один гол и отдал один ассист.