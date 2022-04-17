Роналду не входит в планы Эрика тен Хага на следующий сезон в «МЮ»

Дата публикации: 17-04-2022

«Marca», указывая в качестве источника информации «The Daily Star», пишет, что в случае прихода Эрика тен Хага на тренерский мостик «Ман Юнайтед» клуб может расстаться с Криштиану Роналду. Голландец не рассчитывает на португальского форварда.



Источник отмечает, что о своих планах в отношении 37-летнего футболиста тен Хаг рассказал на встрече с руководством «манкунианцев». Специалист подчеркнул, что Роналду не вписывается в стиль игры, который он хочет привить команде.



В текущем сезоне в активе звездного португальца 18 голов и 3 ассиста в 34 встречах за «Юнайтед». Его контракт с «красными дьяволами» действует до лета 2023 года.



Ранее ряд источников сообщили, что о назначении тен Хага наставником «Ман Юнайтед» могут объявить на следующей неделе.