Две лучшие команды РПЛ следующего сезона могут выступить в групповом раунде азиатской Лиги чемпионов

Дата публикации: 17-04-2022

Клубы РПЛ, финишировавшие в чемпионате России 2022 года на двух первых строчках, могут попасть в ЛЧ Азии. Об этом сообщил ресурс «РБ Спорт».



Подобный вариант рассматривают в РФС для реализации в следующем сезоне. Помимо этого, грядущий розыгрыш РПЛ, вероятно, станет переходным для клубов. В 2023 году график проведения чемпионата может вернуться на схему «весна-осень».



Рассматриваемый проект предполагает создание 2 групп. В одну войдут 12 первых клубов Премьер-лиги, в другую - 4 последние команды РПЛ и 4 первые клуба из ФНЛ. С весны стартует полноценный сезон, который будет проводиться по схеме «весна-осень».



Переходный чемпионат пройдет с 25-го июня по 20 ноября этого года. Клубы, занявшие 1 и 2 строчки, получат право участвовать в групповом этапе азиатской ЛЧ.