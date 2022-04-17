«Атлетико» готов продлить контракт с защитником Врсалько

Дата публикации: 17-04-2022

«Атлетико» намерен сохранить в составе Шиме Врсалько и уже подготовил для защитника новый контракт, рассчитанный на 2 года. По данным «Marca», хорват взял время на раздумье и обещал ответить в ближайшие дни.



После пролонгации соглашения годовая зарплата 30-летнего игрока уменьшится до 1,5 млн евро. По текущему трудовому договору, срок действия которого заканчивается ближайшим летом, зарплата Врсалько составляет порядка 3 млн евро за сезон.



Хорват пополнил состав «Атлетико» в 2016 году, перебравшись из «Сассуоло». В сезоне 2021/2022 в активе фулбека 24 поединка за «матрасником» (1 забитый мяч, 2 результативные передачи).



Рыночная стоимость футболиста составляет 5 000 000 евро (по данным портала Transfermarkt.de).