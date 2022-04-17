Погба приостановил переговоры с «ПСЖ». Игрок может перейти в «Ювентус»

Дата публикации: 17-04-2022

Поль Погба, принадлежащий «Манчестер Юнайтед», намерен вернуться в Турин. Информацией поделился ресурс «Tuttosport». Ради перехода в «Ювентус» хавбек приостановил переговоры с «Пари Сен-Жермен».



Погба принял решение покинуть ряды английского гранда, несмотря на попытки «красных дьяволов» сохранить француза в своем составе. Соглашение 29-летнего полузащитника с «МЮ» истекает в июне 2022 года. Летом он сможет стать игроком другой команды на правах свободного агента.



В текущем розыгрыше АПЛ Погба принял участие в 18 поединках, отметившись 1 забитым мячом и 9 голевыми пасами. Его рыночная стоимость равняется 55 млн евро («Transfermarkt»).



Отметим, что французский исполнитель защищал цвета «Ювентуса» в 2012-2016 годах.