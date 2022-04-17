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«Интер» готов продать Лаутаро в «Барселону»

Дата публикации: 17-04-2022

«Интер» готов расстаться с Лаутаро Мартинесом при наличии выгодного предложения. Аргентинец находится в сфере интересов «Барселоны». Об этом рассказал ресурс «Sport».

Миланцы оценили 24-летнего нападающего в 80 млн евро. В состав сделки «Барселона» может включить одного из своих футболистов. Речь идет о полузащитнике Миралеме Пьяниче или форварде Мемфисе Депае.

Ранее СМИ также сообщали об интересе к Мартинесу со стороны «Атлетико».

Аргентинец, пополнивший состав «Интера» летом 2018 года, связан с «россонери» контрактом до июня 2026 года. В нынешнем сезоне на счету бомбардира 17 голов и 3 результативные передачи в 41 встрече за итальянскую команду.

Transfermarkt.de оценивает Мартинеса в € 70 млн.

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