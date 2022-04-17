Эллардайс может возглавить «Бернли»

Дата публикации: 17-04-2022

Сэмюэл Эллардайс получил предложение возглавить «Бернли», сообщает «Sky Sports».



Если 67-летний специалист согласится сменить уволенного Шона Дайча, его ждет существенный бонус, который станет еще больше, если под его руководством команде удастся сохранить место в АПЛ.



При этом отмечается, что независимо от того, чем закончится нынешний розыгрыш чемпионата Англии, «Большой Сэм» будет руководить «бордовыми» и в следующем сезоне, если, конечно, примет предложение.



В настоящее время «Бернли» занимает 18 место в турнирной таблице, отставая на 4 очка от идущего 17-м «Эвертона».



Эллардайс известен по работе с «Болтоном», «Ньюкаслом», «Вест Хэмом», «Сандерлендом», «Кристал Пэлас», «Эвертоном», «Вест Бромвичем» и национальной сборной Англии.