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Матвиенко близок к переезду в Англию

Дата публикации: 17-04-2022

«Эвертон» после неудачного сезона в чемпионате Англии рассматривает варианты усиления состава ближайшим летом.

Как сообщает издание «Liverpool Echo», «ириски» хотят подписать защитника «Шахтера» Николая Матвиенко. Таким образом игрок «горняков» может стать одноклубником Виталия Миколенко, который перебрался в «Ливерпуль» в январе этого года из киевского «Динамо».

Контрактное соглашение 25-летнего футболиста с донецким клубом рассчитано до лета 2025 года. «Transfermarkt» оценивает украинца в 11 000 000 евро.

Матвиенко в текущем сезоне провел 23 поединка, отличившись голом и результативной передачей.

С марта 2017-го центрбек вызывается в сборную Украины, где на его счету уже 47 сыгранных матчей.

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