Доннарумма может вернуться в «Милан»

Дата публикации: 18-04-2022

Ситуация связана с будущим Леонардо. Если функционер покинет должность спортивного директора парижан, вслед за ним может уйти Джанлуиджи Доннарумма. Не следует забывать, что именно Леонардо настоял на приглашении в команду вратаря сборной Италии. Об этом пишет издание «L'Equipe».



По данным источника, после появления информации об интересе к «Милану» со стороны инвестиционного фонда «Investcorp», шансы на возвращение Джиджо в Италию существенно увеличиваются. Однако, учитывая надежность нынешнего вратаря «россонери» Меньяна – это нецелесообразно. Сумма сделки может составить порядка 60-70 млн евро.



Неоднократно сообщалось, что Доннарумма недоволен своим положением в «Пари Сен-Жермен». Кроме того, он скучает по Италии.



В этом розыгрыше Лиги 1 на счету 23-летнего кипера 15 встреч (пропустил 14 мячей), в 4 из которых он сыграл на «0».