«МЮ» провел переговоры с агентами форварда «Ювентуса» Дибалы

Дата публикации: 18-04-2022

По данным «Tuttomercatoweb», «Ман Юнайтед» прорабатывает вариант с подписанием Пауло Дибалы. Состав «красных дьяволов» форвард «Ювентуса» может пополнить в летнее межсезонье.



Источник сообщает, что представители английской команды уже обсудили с агентом Дибалы условия сотрудничества.



28-летний нападающий также находится в сфере интересов «Атлетико», «Арсенала», «Ньюкасла» и «ПСЖ».



Ранее туринцы подтвердили, что по окончании сезона аргентинец уйдет из клуба в связи с завершением контракта. Цвета «Ювентуса» Дибала защищает с 2015 года. В текущем розыгрыше Серии А в активе футболиста 23 игры (8 забитых мячей, 5 результативных передач).



Рыночная стоимость Дибалы составляет 40 млн евро («Transfermarkt»).