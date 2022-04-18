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«МЮ» провел переговоры с агентами форварда «Ювентуса» Дибалы

Дата публикации: 18-04-2022

По данным «Tuttomercatoweb», «Ман Юнайтед» прорабатывает вариант с подписанием Пауло Дибалы. Состав «красных дьяволов» форвард «Ювентуса» может пополнить в летнее межсезонье.

Источник сообщает, что представители английской команды уже обсудили с агентом Дибалы условия сотрудничества.

28-летний нападающий также находится в сфере интересов «Атлетико», «Арсенала», «Ньюкасла» и «ПСЖ».

Ранее туринцы подтвердили, что по окончании сезона аргентинец уйдет из клуба в связи с завершением контракта. Цвета «Ювентуса» Дибала защищает с 2015 года. В текущем розыгрыше Серии А в активе футболиста 23 игры (8 забитых мячей, 5 результативных передач).

Рыночная стоимость Дибалы составляет 40 млн евро («Transfermarkt»).

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