Полузащитник «Барселоны» может пополнить состав «Баварии»

Дата публикации: 18-04-2022

«El Mundo Deportivo» пишет, что Гави может продолжить карьеру в «Баварии». Мюнхенцы видят в хавбеке «сине-гранатовых» футболиста, способного усилить среднюю линию команды. Переход может состояться в летнее трансферное окно.



Для «Барселоны» Гави является важной составляющей, клуб планирует сохранить 17-летнего испанца в своем составе. Каталонцы уже подготовили для него новое соглашение.



Ранее ряд источников сообщали, что Гави находится в сфере интересов «Ливерпуля», «МЮ» и «Челси».



Хавбек воспитывался в структуре «Барселоны». Его соглашение с испанской командой действует до лета 2023 года. В сезоне 2021/2022 Гави сыграл в 40 матчах, отметившись 2 голами и 6 ассистами. Также на его счету 6 встреч за национальную сборную Испании.