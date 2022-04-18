Английские топ-клубы претендуют на игрока «Ромы»

Дата публикации: 18-04-2022

Ресурс «Corriere dello Sport» утверждает, что в услугах Николо Дзаньоло заинтересованы сразу два английских клуба. В своем составе вингера «Ромы» хотят видеть «Тоттенхэм» и «Ливерпуль».



Источник отмечает, что римляне согласны продать своего игрока за 50 млн евро.



За «Рому» Дзаньоло выступает с 2018 года. Его трансфер обошелся римской команде в 4,5 млн евро. Соглашение хавбека с «Ромой» рассчитано до лета 2024 года. В нынешнем сезоне на счету Николо 35 встреч за «желто-красных», в которых он отметился 7 забитыми мячами и 8 голевыми пасами.



Рыночный ценник на 22-летнего итальянца составляет 33 млн евро.



Ранее СМИ писали, что трансфер Дзаньоло также рассматривают «Манчестер Юнайтед», «Ювентус» и «Арсенал».