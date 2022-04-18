Гравенберх и Мазрауи со следующего сезона будут выступать за «Баварию»

Дата публикации: 18-04-2022

По информации «Sport1», «Баварии» удалось согласовать переход сразу 2 игроков «Аякса». В скором времени мюнхенцы усилятся Нуссаиром Мазрауи и Райаном Гравенберхом. Оба футболиста являются воспитанниками клуба из Амстердама.



Соглашение Гравенберха с «Аяксом» истекает летом 2023 года. В сезоне 2021/2022 полузащитник провел за клуб 39 поединков (2 гола, 6 результативных передач). Ценник на 19-летнего голландца составляет 35 млн евро (источник – «Transfermarkt»).



С начала сезона Мазрауи выходил на поле в составе в 32 встречах (5 забитых мячей, 4 голевых паса). Его контракт с «красно-белыми» рассчитан до середины 2022 года. Стоимость 24-летнего марокканца равняется 20 000 000 евро.