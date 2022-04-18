«Ливерпуль» может подписать защитника «Абердина»

Дата публикации: 18-04-2022

«Ливерпуль» рассматривает вариант с подписанием Келвина Рэмси. Переход защитника «Абердина» может быть оформлен в летнее межсезонье.



Источник отмечает, что «мерсисайдцы» подыскивают сменщика для Трента Александера-Арнольда. Для этих целей «Ливерпуль» хочет подписать 18-летнего шотландца. Если Рэмси окажется в составе английской команды, то «красным» придется расстаться с защитником Неко Уильямсом, который вторую половину сезона проводит в аренде в «Фулхэме».



Рэмси обучался футболу в академии «Абердина». В сезоне 21/22 на счету фулбека 31 игра (1 гол, 9 результативных передач). Стоимость Рэмси составляет 0,6 млн евро (Transfermarkt.de).



Источник – «The Sun».