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«Ливерпуль» может подписать защитника «Абердина»

Дата публикации: 18-04-2022

«Ливерпуль» рассматривает вариант с подписанием Келвина Рэмси. Переход защитника «Абердина» может быть оформлен в летнее межсезонье.

Источник отмечает, что «мерсисайдцы» подыскивают сменщика для Трента Александера-Арнольда. Для этих целей «Ливерпуль» хочет подписать 18-летнего шотландца. Если Рэмси окажется в составе английской команды, то «красным» придется расстаться с защитником Неко Уильямсом, который вторую половину сезона проводит в аренде в «Фулхэме».

Рэмси обучался футболу в академии «Абердина». В сезоне 21/22 на счету фулбека 31 игра (1 гол, 9 результативных передач). Стоимость Рэмси составляет 0,6 млн евро (Transfermarkt.de).

Источник – «The Sun».

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