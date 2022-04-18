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Влахович – второй самый молодой легионер с 50 голами в Серии А

Дата публикации: 18-04-2022

16 апреля прошел поединок 33-го тура итальянской Серии А, в котором туринский «Ювентус» чудом избежал поражения от «Болоньи» (1:1).

Футболисты «старой синьоры» смогли сравнять счет только на пятой компенсированной минуте, а автором гола стал нападающий Душан Влахович. Для серба, которому на тот момент было 22 года и 78 дней, это 50-й мяч в матчах итальянского чемпионата.

По информации статистического сервиса «OptaPaolo», только один футболист смог забить 50 голов в Серии А в более раннем возрасте. Речь о Алешандре Пато, тогда выступающем за «Милан», сделавшим это в возрасте 21 года и 220 дней.

Также отметим, что для достижения этой отметки Влаховичу понадобилось 108 матчей в чемпионате Италии.

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