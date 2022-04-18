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«Фенербахче» намерен договориться с тремя бразильцами из «Шахтера»

Дата публикации: 18-04-2022

Сразу трое футболистов донецкого «Шахтера» могут продолжить свою карьеру в турецком «Фенербахче». Об этом сообщает «Takvim».

Согласно источнику, перед благотворительным товарищеским матчем с «горняками» руководство «орлов» намерено провести переговоры с руководителями донецкого клуба. Главной темой разговора будут потенциальные трансферы игроков.

Турки интересуются Марлоном, Исмаили и Давидом Нересом. «Желтые канарейки» уже давно следят за выступлениями бразильцев и хотят договориться с «Шахтером» о трансферах по оптимальным ценам.

По версии портала «Transfermarkt», самым дорогим в этой тройке игроков является Нерес. Его стоимость – 20 млн евро. Марлон и Исмаили оцениваются в 10 и 3,5 миллиона евро, соответственно.

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