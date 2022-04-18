«Бенфика» и «Аякс» интересуются полузащитником «Айнтрахта»

Дата публикации: 18-04-2022

Перспективный юноша может продолжить карьеру за переделами Германии.



Амстердамский «Аякс» и лиссабонская «Бенфика» сделали официальные предложения «Айнтрахту» по Мухаммеду Дамару, сообщает «Fussball Transfers».



Стоит отметить, что 18-летний атакующий полузащитник представляет молодежную команду из Франкфурта. В местной академии его считают одним из самых талантливых игроков среди юношей до 19 лет.



Контракт Дамара с «орлами» действует до июня 2023 года.



В сезоне-2021/22 в команде U-19 он сыграл 13 матчей, забил 5 мячей и отдал 7 результативных передач.