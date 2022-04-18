Свернуть список

«Бенфика» и «Аякс» интересуются полузащитником «Айнтрахта»

Дата публикации: 18-04-2022

Перспективный юноша может продолжить карьеру за переделами Германии.

Амстердамский «Аякс» и лиссабонская «Бенфика» сделали официальные предложения «Айнтрахту» по Мухаммеду Дамару, сообщает «Fussball Transfers».

Стоит отметить, что 18-летний атакующий полузащитник представляет молодежную команду из Франкфурта. В местной академии его считают одним из самых талантливых игроков среди юношей до 19 лет.

Контракт Дамара с «орлами» действует до июня 2023 года.

В сезоне-2021/22 в команде U-19 он сыграл 13 матчей, забил 5 мячей и отдал 7 результативных передач.

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2021
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close