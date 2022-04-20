Юмтити может вернуться в «Лион» будущим летом

Дата публикации: 20-04-2022

«Mundo Deportivo» пишет, что карьера Самуэля Юмтити может продолжиться в «Лионе». «Барселона» намерена продать защитника.



В настоящий момент француз находится в лазарете «сине-гранатовых» после повреждения, полученного в декабре. Хави, возглавляющий каталонцев, не заинтересован в услугах футболиста. Воссоединиться с «Лионом», воспитанником которого он является, Юмтити может ближайшим летом.



Ранее «Барселона» уже пыталась продать центрбека, но Самуэль отказывался уходить и выступал против своего трансфера. Примечательно, что в январе каталонцы переподписали соглашение с Юмтити до лета 2026 года. Ради продления контракта француз пошел на сокращение зарплаты.



«Лион» заинтересован в подписании Юмтити и уже прорабатывает возможные варианты перехода.