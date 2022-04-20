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«Арсенал» и «МЮ» поборются за защитника «Норвича»

Дата публикации: 20-04-2022

Сразу два английских топ-клуба проявляют интерес к Максимилиану Ааронсу. Крайний защитник может покинуть «Норвич» по окончании сезона. Информацией поделилось издание «The Sun».

В своем составе Ааронса хотят видеть «Ман Юнайтед» и «Арсенал». «Пушкари» уже начали переговоры с игроком. «Красные дьяволы» рассматривают 22-летнего защитника в качестве одного из приоритетных вариантов для усиления правого фланга обороны. Обе команды заинтересованы в долгосрочном контракте с англичанином. Сумма сделки оценивается в 24 000 000 евро.

В активе Ааронса в текущем сезоне 29 встреч за «Норвич» (1 голевой пас). Его соглашение с клубом действует до июня 2024 года.

Стоимость фулбека равняется 22 млн евро («Transfermarkt»).

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