«Бавария» согласовала новый контракт с Мюллером

Дата публикации: 20-04-2022

«Bild» утверждает, что «Баварии» удалось договориться с Томасом Мюллером о пролонгации сотрудничества. Форвард подпишет с мюнхенцами соглашение со сроком действия до 2025 года. Текущий контракт 32-летнего игрока заканчивается в следующем году.



Мюллер обучался футболу в академии «Баварии». За основу мюнхенской команды он дебютировал в августе 2007 года. В сезоне 2021/2022 Мюллер выходил на поле в 42 поединках, отличившись 12 раз и отдав 23 результативные передачи.



Рыночная стоимость немца – 25 млн евро (по версии Transfermarkt.de).



В сборную Германии его впервые вызвали в 2010 году. Всего на счету нападающего 110 игр за национальную команду (42 забитых мяча). Вместе с «бундестим» Мюллер выиграл золото ЧМ-2014.