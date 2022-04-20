«Манчестер Сити» ведет переговоры с агентом нападающего «Милана»

Дата публикации: 20-04-2022

В «Twitter» Николо Скиры появилась информация об интересе «Ман Сити» к Рафаэлу Леау. Инсайдер сообщил, что «горожане» уже начали обсуждать условия возможного перехода с Жорже Мендешем, представляющим интересы вингера.



«Милан», владеющий правами на Леау, не планирует отпускать своего футболиста. Итальянский клуб предложил 22-летнему португальцу новое соглашение до 2026 года, по которому его зарплата вырастет до 4,5 млн евро за сезон. В случае продажи Рафаэла «россонери» могут запросить компенсацию в размере 70 млн евро.



Леау перешел в «Милан» из «Лилля» за 30 000 000 евро. В сезоне 21/22 на счету форварда 12 забитых мячей и 6 ассистов в 36 встречах. Его соглашение с командой Стефано Пиоли истекает в июне 2024 года.