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«Реал» хочет вернуть своего воспитанника

Дата публикации: 20-04-2022

По данным ресурса «Defensa Central», Фран Гарсия может сменить «Райо Вальекано» на «Реал».

Источник пишет, что «сливочные» начали переговоры по переходу защитника с его нынешним клубом. В «Реале» рассматривают Гарсию в качестве альтернативы Марсело. Бразилец, по всей видимости, проводит последний сезон в «королевском клубе».

Гарсия воспитывался в структуре «Реала». В 2020 году он перебрался в «Райо Вальекано» в рамках арендного договора с «Кастильей», а через год клубы договорились о его трансфере за 2 000 000 евро. В нынешнем сезоне на счету Гарсии 28 игр в Ла Лиге (1 гол).

Ценник на 22-летнего футболиста равняется 5 млн евро (по информации Transfermarkt.de). Соглашение Гарсии с «пчелами» истекает летом 2025 года.

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