«Реал» хочет вернуть своего воспитанника

Дата публикации: 20-04-2022

По данным ресурса «Defensa Central», Фран Гарсия может сменить «Райо Вальекано» на «Реал».



Источник пишет, что «сливочные» начали переговоры по переходу защитника с его нынешним клубом. В «Реале» рассматривают Гарсию в качестве альтернативы Марсело. Бразилец, по всей видимости, проводит последний сезон в «королевском клубе».



Гарсия воспитывался в структуре «Реала». В 2020 году он перебрался в «Райо Вальекано» в рамках арендного договора с «Кастильей», а через год клубы договорились о его трансфере за 2 000 000 евро. В нынешнем сезоне на счету Гарсии 28 игр в Ла Лиге (1 гол).



Ценник на 22-летнего футболиста равняется 5 млн евро (по информации Transfermarkt.de). Соглашение Гарсии с «пчелами» истекает летом 2025 года.