«Ливерпуль» начал переговоры с Мане о продлении контракта

Дата публикации: 20-04-2022

Экрем Конур в своем Twitter-аккаунте сообщил, что «Ливерпуль» подготовил новое соглашение для Садио Мане. «Мерсисайдцы» хотят пролонгировать трудовые отношения с форвардом до лета 2025 года. Текущий контракт сенегальца действует до завершения сезона 22/23.



За «Ливерпуль» Мане выступает с 2016 года. Его переход обошелся «красным» в 41,2 млн евро. Для английского клуба сенегалец является одним из ключевых игроков. В сезоне 21/22 он поучаствовал в 41 поединке, в которых отличился 18 раз и сделал 2 голевые передачи.



Transfermarkt.de оценивает 30-летнего игрока в 80 млн евро.



В сенегальскую сборную Мане вызывается с 2012 года. Вместе с национальной командой Садио в 2021 году выиграл Кубок африканский наций.