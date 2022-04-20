«Арсенал» – главный претендент на Асенсио

Дата публикации: 20-04-2022

По данным «Calciomercato», ближайшим летом «Арсенал» намерен подписать Марко Асенсио. Именно «пушкари» считаются основным претендентом на хавбека «Реала».



Заинтересованность в услугах полузащитника проявлял «Милан», но руководство «россонери» решило повременить со сделкой, посчитав финансовые запросы Асенсио завышенными.



Трансфер футболиста также рассматривали «Тоттенхэм» и «Ювентус».



Состав «Реала» Асенсио пополнил в 2015 году. Его соглашение с мадридцами действует до июня 2023 года. В сезоне 2021/2022 в активе 26-летнего испанца 36 встреч за «сливочных» (10 забитых мячей, 1 результативная передача).



Рыночная стоимость Асенсио составляет 40 млн евро («Transfermarkt»).