«Интер» продолжает вести переговоры с «Челси» по возвращению Лукаку

Дата публикации: 20-04-2022

«Интер» не оставляет попыток вернуть Ромелу Лукаку, правами на которого владеет «Челси». Форвард защищал цвета миланцев до прошлого лета, после чего стал игроком «аристократов». За его трансфер лондонцы заплатили 110 млн евро.



Подробности переговоров по переходу бельгийца раскрыл ресурс «La Gazzetta dello Sport». Источник сообщил, что «Интер» продолжает обсуждать с «Челси» варианты сделки по Лукаку. Миланцы могут получить нападающего в аренду с опцией выкупа.



В Лондоне Лукаку пока не показывает своих лучших качеств. В текущем сезоне он провел за «аристократов» 37 игр, отметившись 12 голами и 2 ассистами. Ранее футболист сообщил изданию «Sky Sport Italia», что ему тяжело найти себя при схеме игры, используемой наставником «Челси» Томасом Тухелем.