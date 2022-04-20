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«МЮ» нужно попасть в Лигу чемпионов, чтобы подписать Нкунку

Дата публикации: 20-04-2022

«Манчестер Юнайтед» продолжает строить планы насчет усиления состава в ближайшее летнее трансферное окно. На этот раз целью английского гранда стал атакующий полузащитник «РБ Лейпциг» Кристофер Нкунку.

Как сообщает издание «Sport Bild», чтобы усилить свой состав игроком «Лейпцига», «красным дьяволам» нужно квалифицироваться в Лигу чемпионов.

Французский футболист, привлекший внимание ведущих клубов Европы, отдаст предпочтение коллективу, который борется за самые высокие места в местном чемпионате и регулярно играет в Лиге чемпионов.

Нкунку перешел в «РБ Лейпциг» из «ПСЖ» в 2019 году. Сумма сделки – € 13 млн. На данный момент рыночная Кристофера составляет 65 000 000 евро.

В этом сезоне в активе французского хавбека 44 матча во всех соревнованиях, 30 голов и 19 результативных передач.

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