Таргетт не хочет возвращаться в «Астон Виллу»

Дата публикации: 20-04-2022

Мэтт Таргетт, арендованный «Ньюкаслом», не планирует возвращаться в «Астон Виллу», которая владеет его контрактом.



«Мне комфортно в «Ньюкасле», у клуба невероятные болельщики. Верю, что командам удастся договориться», - цитирует защитника ресурс «Chronicle».



О планах «Астон Виллы» в отношении своего игрока не сообщается.



«Ньюкасл Юнайтед» арендовал Таргетта, являющегося воспитанником «Саутгемптона», в зимнее трансферное окно. По условиям соглашения флулбек должен будет вернуться в стан бирмингемцев в июне 2022 года. С момента перехода Таргетт провел за «Ньюкасл» 10 поединков.



Рыночная стоимость 22-летнего англичанина равняется 17 млн евро (данные с портала Transfermarkt.de).