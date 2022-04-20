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Таргетт не хочет возвращаться в «Астон Виллу»

Дата публикации: 20-04-2022

Мэтт Таргетт, арендованный «Ньюкаслом», не планирует возвращаться в «Астон Виллу», которая владеет его контрактом.

«Мне комфортно в «Ньюкасле», у клуба невероятные болельщики. Верю, что командам удастся договориться», - цитирует защитника ресурс «Chronicle».

О планах «Астон Виллы» в отношении своего игрока не сообщается.

«Ньюкасл Юнайтед» арендовал Таргетта, являющегося воспитанником «Саутгемптона», в зимнее трансферное окно. По условиям соглашения флулбек должен будет вернуться в стан бирмингемцев в июне 2022 года. С момента перехода Таргетт провел за «Ньюкасл» 10 поединков.

Рыночная стоимость 22-летнего англичанина равняется 17 млн евро (данные с портала Transfermarkt.de).

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