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Состав «ПСЖ» могут покинуть все аргентинские игроки, кроме Месси

Дата публикации: 20-04-2022

Боссы «ПСЖ» ближайшим летом намерены провести обновление состава. Информацией поделилось издание «L'Equipe».

Сообщается, что из клуба могут уйти сразу 3 аргентинских игрока. Речь идет о Мауро Икарди, Анхеле Ди Марии и Леандро Паредесе. Если это случится, то в составе парижан выступление продолжит лишь один аргентинец (Лионель Месси).

По данным источника, «красно-синие» намерены продать Икарди и Паредеса. Transfermarkt.de оценивает Леандро в 20 млн евро, Мауро – в 28 миллионов. Икарди в сезоне 21/22 провел за парижан 30 игр (5 голов), Паредес – 22 матча (1 гол, 2 ассиста).

Соглашение с Ди Марией завершается в конце сезона. Вингер покинет команду в статусе свободного агента. В сезоне 21/22 в активе 34-летнего аргентинца 25 встреч за парижан (3 гола, 5 ассистов).

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