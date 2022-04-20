«Атлетико» заинтересован в подписании защитника «Арсенала»

Дата публикации: 20-04-2022

«L'Equipe» сообщает об интересе «Атлетико» к Вильяму Салиба. В настоящий момент центрбек «Арсенала» находится в аренде в «Марселе».



Салиба прошел французскую школу футбола. «Арсенал» подписал его в 2019 году. Однако заиграть в основе «пушкарей» у Вильяма не получилось. На счету защитника нет ни одного матча за первую команду лондонцев (8 игр за «Арсенал» U23). Соглашение Салиба с англичанами истекает летом 2024 года.



«Марсель» арендовал 21-летнего игрока в июле прошлого года. В текущем сезоне в активе Салиба 45 матчей (без результативных действий). Рыночный ценник на француза составляет 24 млн евро («Transfermarkt»).



В марте этого года Салиба провел дебютный матч за национальную сборную.