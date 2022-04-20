Гасперини: у Малиновского проблема с коленом

Дата публикации: 20-04-2022

«Аталанта» в рамках поединка тридцать третьего тура чемпионата Италии принимала «Верону». Руслан Малиновский появился на поле со стартовых минут встречи и получил повреждение на 34-й минуте.



Наставник клуба из Бергамо Джан Пьеро Гасперини поведал о характере травмы украинца.



«Что с Малиновским? У него возникла проблема с коленом и это тревожный момент. Но нужно дождаться результатов обследования. Будем надеяться, что ничего страшного не случилось», - приводит слова 64-летнего итальянского специалиста «Calcio Atalanta».



Отметим, что последние три матча в Серии А команда Гасперини проиграла. «Аталанта» располагается восьмом место в таблице и отстает от шестой «Фиорентины» на пять баллов.