Свернуть список

Гасперини: у Малиновского проблема с коленом

Дата публикации: 20-04-2022

«Аталанта» в рамках поединка тридцать третьего тура чемпионата Италии принимала «Верону». Руслан Малиновский появился на поле со стартовых минут встречи и получил повреждение на 34-й минуте.

Наставник клуба из Бергамо Джан Пьеро Гасперини поведал о характере травмы украинца.

«Что с Малиновским? У него возникла проблема с коленом и это тревожный момент. Но нужно дождаться результатов обследования. Будем надеяться, что ничего страшного не случилось», - приводит слова 64-летнего итальянского специалиста «Calcio Atalanta».

Отметим, что последние три матча в Серии А команда Гасперини проиграла. «Аталанта» располагается восьмом место в таблице и отстает от шестой «Фиорентины» на пять баллов.

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2021
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close