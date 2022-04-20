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«Реал» предложит за защитника «Челси» 70 млн евро

Дата публикации: 20-04-2022

Экрем Конур в своем Twitter-аккаунте раскрыл подробности возможной сделки по переходу Риса Джеймса в «Реал». Журналист отметил, что мадридцы заинтересованы в услугах игрока «Челси». «Сливочные» готовы заплатить за его переход 70 млн евро.

Джеймс – выпускник академии «Челси». За основу «синих» он выступает с 2019 года. По ходу этого сезона 22-летний футболист был задействован в 31 встрече за лондонцев, в которых он отметился 6 забитыми мячами и 7 голевыми пасами.

Срок действия контракта Джеймса с «Челси» ограничен летом 2025 года. Ценник на защитника составляет 55 млн евро (согласно «Transfermarkt»).

В октябре 2020 года Джеймс дебютировал в составе английской сборной. Всего в активе Риса 10 матчей за национальную команду (2 ассиста).

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