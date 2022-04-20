«Интер» может купить лидера «Айнтрахта»

Дата публикации: 20-04-2022

Миланский «Интер» хочет подписать левого полузащитника франкфуртского «Айнтрахта» Филиппа Костича.



29-летний футболист из Сербии поручил новым агентам вести переговоры с действующим чемпионом Италии. Об этом сообщает Флориан Плеттенбер.



По словам журналиста, «нерадзурри» предлагают хавбеку выгодный контракт на четыре года с заработной платой и 5 млн евро в год.



«Айнтрахт» готов продать своего лидера и будет рассматривать предложения. Клуб хочет получить не менее 15 миллионов евро.



В сезоне 21/22 на счету Костича 36 матчей за «орлов» во всех соревнованиях, в которых он забил 7 голов и отдал 12 ассистов.