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«Интер» может купить лидера «Айнтрахта»

Дата публикации: 20-04-2022

Миланский «Интер» хочет подписать левого полузащитника франкфуртского «Айнтрахта» Филиппа Костича.

29-летний футболист из Сербии поручил новым агентам вести переговоры с действующим чемпионом Италии. Об этом сообщает Флориан Плеттенбер.

По словам журналиста, «нерадзурри» предлагают хавбеку выгодный контракт на четыре года с заработной платой и 5 млн евро в год.

«Айнтрахт» готов продать своего лидера и будет рассматривать предложения. Клуб хочет получить не менее 15 миллионов евро.

В сезоне 21/22 на счету Костича 36 матчей за «орлов» во всех соревнованиях, в которых он забил 7 голов и отдал 12 ассистов.

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