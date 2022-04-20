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«Фиорентина» выкупит контракт Торрейры у «Арсенала»

Дата публикации: 20-04-2022

Уругвайский хавбек Лукас Торейра, права на которого принадлежит «Арсеналу», перейдет в «Фиорентину».

Игрок защищает цвета итальянского клуба на правах аренды, но «фиалки» уже работают над тем, чтобы выкупить его контракт.

Трансфер 26-летнего опорного полузащитника обойдется клубу в 15 000 000 евро. Об этом сообщил журналист Николо Скира. Также известно, что соглашение будет подписано на четыре года. Его нынешний трудовой договор с «Арсеналом» рассчитан до 2023 года.

На счету Торрейры 30 матчей за «Фиорентину» в этом сезоне, пять голов и один ассист.

С марта 2018 года Лукас вызывается в сборную Уругвая.

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