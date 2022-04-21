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«Бавария» готова продать Левандовски

Дата публикации: 21-04-2022

Роберт Левандовски в скором времени может оказаться во французской Лиге 1 или в Ла Лиге. Его будущее в «Баварии» остается под вопросом.

По данным «Bild», мюнхенцы намерены провести очередной этап переговоров с Пини Захави, представляющим интересы Левандовски, в апреле. На встрече клуб планирует обсудить условия пролонгации договора.

Если стороны не придут к соглашению, то агент форварда попросит установить ценник на Роберта для других команд. Сообщается, что «красные» хотят получить за поляка не меньше 40 млн евро.

Источник отмечает, что Захави уверен в готовности «ПСЖ» и «Барселоны» заплатить за своего клиента такую сумму.

В сезоне 21/22 в активе Левандовски 47 голов и 6 ассистов в 42 встречах за «Баварию».

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