«Бавария» готова продать Левандовски

Дата публикации: 21-04-2022

Роберт Левандовски в скором времени может оказаться во французской Лиге 1 или в Ла Лиге. Его будущее в «Баварии» остается под вопросом.



По данным «Bild», мюнхенцы намерены провести очередной этап переговоров с Пини Захави, представляющим интересы Левандовски, в апреле. На встрече клуб планирует обсудить условия пролонгации договора.



Если стороны не придут к соглашению, то агент форварда попросит установить ценник на Роберта для других команд. Сообщается, что «красные» хотят получить за поляка не меньше 40 млн евро.



Источник отмечает, что Захави уверен в готовности «ПСЖ» и «Барселоны» заплатить за своего клиента такую сумму.



В сезоне 21/22 в активе Левандовски 47 голов и 6 ассистов в 42 встречах за «Баварию».