«ПСЖ» сообщил Рамосу, что он не входит в планы клуба на следующий сезон

Дата публикации: 21-04-2022

«Le Parisien» пишет, что ближайшим летом «Пари Сен-Жермен» может завершить сотрудничество с Серхио Рамосом.



Руководство парижан уже оповестило испанца о намерении расстаться с ним. Основной причиной подобного решения стали многочисленные повреждения 36-летнего защитника, из-за которых он пропустил большую часть сезона. На его счету всего 8 встреч за французскую команду (1 забитый мяч).



Рамос связан трудовыми отношениями с «ПСЖ» до июня 2023 года. Однако французский гранд готов расторгнуть контракт с испанцем уже этим летом.



Сам защитник не горит желанием уходить из клуба. Он хочет остаться в «ПСЖ» и попытаться завоевать место в основе команды.



Состав «красно-синих» Рамос пополнил летом 2021 года в статусе свободного агента.