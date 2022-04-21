Адама Траоре может перейти в «Эвертон»

Дата публикации: 21-04-2022

Адама Траоре, права на которого принадлежат «Вулверхэмптону», может оказаться в «Эвертоне». Информацией поделился ресурс «Football Insider».



«Ириски» подыскивают замену Ришарлисону, который может уйти из клуба ближайшим летом. Траоре рассматривается руководством «Эвертона» в качестве альтернативы бразильцу.



В числе претендентов на Траоре также значится «Тоттенхэм».



Вторую половину сезона игрок «Вулверхэмптона» проводит в аренде в «Барселоне», срок которой заканчивается ближайшим летом. Каталонцы имеют право выкупа вингера за 30 млн евро.



С момента перехода Траоре появлялся на поле в 14 матчах и отметился в них 4 ассистами. Соглашение испанца с «Вулверхэмптоном» истекает в июне 2023 года.