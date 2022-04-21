«МЮ» возобновил интерес к Пау Торресу

Дата публикации: 21-04-2022

«Manchester Evening News» пишет об интересе «Ман Юнайтед» к Пау Торресу.



«Красные дьяволы» подыскивают игрока в линию обороны. Среди кандидатов на усиление значится защитник «Вильярреала». Сам Торрес намерен сосредоточиться на игре, чтобы удачно завершить сезон. Предложения от других клубов испанец будет рассматривать летом.



Торрес связан контрактом с «Вильярреалом» до лета 2024 года. Его соглашение включает опцию выкупа. Сумма отступных за 25-летнего футболиста равняется 60 млн евро.



Прошедшим летом «манкунианцы» уже прорабатывали вариант с трансфером Торреса, но их выбор пал на Рафаэля Варана. Теперь «Юнайтед» вернулся к кандидатуре испанца.



В текущем сезоне Пау Торрес провел за «Вильярреал» 40 встреч (5 голов).