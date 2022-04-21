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Сандро может покинуть «Ювентус» летом

Дата публикации: 21-04-2022

По информации Николо Скиры, «Ювентус» может завершить сотрудничество с Алексом Сандро ближайшим летом. Туринцы намерены обновить состав и не рассчитывают на 31-летнего защитника в будущем.

В Италию Сандро перебрался в 2015 году. За его переход «Ювентус» заплатил «Порту» 28 млн евро. Соглашение бразильца с «бьянконери» действует до лета 2023 года.

Ране СМИ писали, что интерес к Алексу проявляют «Челси» и «Барселона».

В нынешнем сезоне в активе Сандро 33 матча, в которых он отметился 1 забитым мячом и 1 голевой передачей.

Рыночный ценник на защитника составляет 9 млн евро (данные с портала «Transfermarkt»).

В бразильскую сборную Сандро вызывается с 2011 года.

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