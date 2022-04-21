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Нападающий «Шахтера» близок к переходу в «Фенербахче»

Дата публикации: 21-04-2022

Нападающий донецкого «Шахтера» и сборной Буркина-Фасо Лассина Траоре близок к тому, что перейти в «Фенербахче». Представитель турецкой Суперлиги хочет арендовать футболиста на один сезон с опцией выкупа, сообщает «Sabah».

Руководство украинского клуба готово рассмотреть такой вариант при условии, что сам футболист выразит желание перебраться в «Фенербахче». Отметим, в 2021 году «горняки» заплатили за трансфер Траоре 10 000 000 евро, а сегодня его рыночная стоимость оценивается в 9 млн евро.

В текущем сезоне на счету центрфорварда 14 матчей в футболке «Шахтера», в которых он забил девять мячей.

Ранее сообщалось об интересе «Фенербахче» к Марлону, Исмаили и Давиду Нересу, чьи контракты также принадлежат «Шахтеру».

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