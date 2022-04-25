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«Атлетико» хочет подписать нападающего «Бенфики»

Дата публикации: 25-04-2022

«Mundo Deportivo» сообщает об интересе «Атлетико» к Дарвину Нуньесу, защищающему цвета «Бенфики».

Ближайшим летом приоритетом для мадридцев станет покупка футболиста на позицию форварда. Среди основных трансферных целей «матрасников» значатся Лаутаро Мартинес, выступающий за «Интер», и Нуньес из «Бенфики».

Португальцы намерены получить за своего игрока порядка 70 млн евро. Источник отмечает, что «матрасники» надеются снизить ценник, обозначив интерес к другому нападающему. Речь идет о Самуэле Лину из «Жил Висенте», который считается одним из главных открытий этого сезона в португальском чемпионате.

Нуньес выступает за «Бенфику» с 2020 года. В сезоне 21/22 в активе 22-летнего уругвайца 33 гола и 4 ассиста в 39 играх за «орлов».

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